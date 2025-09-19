Aydın’ın tarımsal üretiminde hayati öneme sahip Büyük Menderes Nehri, yaz aylarında yaşanan kuraklık ve sonbahar yağışlarının yetersizliği nedeniyle kritik seviyelere geriledi. Bölge çiftçileri, nehrin su seviyesindeki düşüşten ciddi şekilde etkileniyor.

Tarım arazilerinin su kaynağı tehlikede

Bölgedeki tarım arazilerinin en önemli sulama kaynağı olan Büyük Menderes Nehri, yaz boyunca düşük su seviyeleri nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sonbahar döneminde de yağışların beklenen ölçüde gerçekleşmemesi, nehirdeki su seviyesini artırmadı ve kuraklık etkilerini sürdürdü.

Çiftçiler gelecek sezon için endişeli

Nehirdeki su azlığı, özellikle pamuk ve mısır üretimi yapan çiftçiler için büyük sorun oluşturuyor. Sulama kaynaklarının kısıtlılığı, üreticilerin gelecek sezon planlarını ve tarımsal verim beklentilerini de olumsuz etkiliyor. Bölge halkı, tarımsal üretimin devamlılığı açısından yağmurları umutla bekliyor.