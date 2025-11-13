Çanakkale’de balık av sezonu ilerledikçe tezgahlardaki fiyat dengesi değişmeye başladı. Lüferin göç döneminin sona ermesiyle birlikte fiyatlarda belirgin bir artış yaşandı. Sezon başında 750 ile 1000 lira arasında satılan lüfer, şu anda kilogramı 1500 ila 1700 lira arasında değişen fiyatlarla tezgahlarda yer alıyor.

Balıkhane esnaflarından Hasan Doğuş Tunç, lüfer fiyatlarındaki artışın nedenini deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine bağladı. Tunç, “Sezonun başında lüfer boldu, fiyatlar 750–1000 lira civarındaydı. Ancak sıcak havalar ve değişen göç yönü nedeniyle balık azaldı. Bu da fiyatların yükselmesine yol açtı” dedi.

Palamut bu sene görülmedi

Geçen yıl balıkçıların ağlarını dolduran palamut, bu sezon tezgâhlarda neredeyse hiç görülmüyor. Tunç, “Palamut bu yıl yok denecek kadar az. Sezon başında tanesi 500 liraydı, şu anda 600–800 lira bandında satılıyor. Boyutuna göre fiyat değişiyor ama miktar çok az” ifadelerini kullandı.

Hamsi ve sardalya vatandaşın tercihi

Fiyat istikrarını koruyan hamsi ve sardalya, bu sezon vatandaşların en çok tercih ettiği balık türleri arasında yer aldı. Tunç, “Bu sene hamsi bol. Büyük balıkçılar da vatandaş da hamsiden memnun. Hamsi ile sardalya 200–250 lira bandında satılıyor. Çanakkale sardalyası her zaman rağbet görüyor. Fiyatı değişmedi, satışlar iyi gidiyor” dedi.

Uygun fiyatlı türler tezgahları hareketlendirdi

Balıkhane tezgahlarında uygun fiyatlı türler vatandaşın ilgisini çekerken, diğer balıklarda ortalamanın üzerinde fiyat artışları gözleniyor. Güncel fiyatlara göre; hamsi ve sardalya 250 lira, istavrit 300 lira, karagöz 400 lira, çipura 500 lira, mezgit 550 lira, levrek 600 lira, palamut ise tanesi 800 liradan satılıyor.

Balıkçılar lüfer ve torik peşinde

Tunç, balıkçıların sezonun kalan döneminde lüfer, palamut ve torik avına odaklandığını belirterek, “Eylül–aralık döneminde bu üç türün Çanakkale Boğazı’ndan geçişi olur. Karadeniz’den Marmara’ya, oradan da Ege’ye göç eden bu balıkların peşindeyiz. Şu anda tüm balıkçılar o avlara hazırlanıyor” diye konuştu.

Sezon sıcak geçiyor

Balıkçılar, deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle göç düzeninin değiştiğini ve bu durumun av miktarını doğrudan etkilediğini ifade ediyor. Sezonun ilerleyen haftalarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte denizlerdeki hareketliliğin yeniden artması bekleniyor.