Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde, akşam saatlerinde yaşanan üzücü bir olay bölge sakinlerini derinden sarstı. Liman bölgesindeki kayalık alanda cansız bir bedenin bulunması üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ve güvenlik ekipleri, yapılan ilk incelemelerde hayatını kaybeden kişinin kimliğini tespit etti.

Küçükkuyu sahillerinde faciayı yürüyüşçüler fark etti

Facia, dün akşam üzeri saatlerinde, Küçükkuyu Liman Bölgesi'nin hemen yakınındaki sahil şeridinde meydana geldi. Rutin yürüyüşlerini yapan bölge sakinleri, kayalık ve zorlu arazide hareketsiz yatan bir silüetle karşılaştı. Durumun ciddiyetini kavrayan vatandaşlar, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yetkililere bilgi verdi. Yapılan ihbarın ardından, olay yerine kısa sürede bir ambulans ekibi ile birlikte jandarma birimleri sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilerek bölgeye giriş çıkışlar kontrol altına alındı.

Kimlik tespiti ve ilk bulgular

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, kayalıkların arasında yatan kişiye anında müdahale etti, ancak tüm çabalara rağmen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı inceleme neticesinde, yaşamını yitiren kişinin Özgür K. olduğu saptandı. Özgür K.'nın ne kadar süredir bu alanda bulunduğu ve ölüm sebebinin ne olduğu henüz netlik kazanmazken, olay yeri inceleme uzmanları delil toplama çalışmalarına titizlikle devam etti. Cansız beden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve adli tahkikatın tamamlanması amacıyla yetkili mercilere sevk edilmek üzere bölgeden kaldırıldı.

Geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür K.'nın şüpheli ölümüyle ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlattı. Jandarma birimleri, olayın bir kaza mı, yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını tüm yönleriyle araştırıyor. Görgü tanıklarının ifadeleri alınıyor ve bölgedeki güvenlik kameraları titizlikle inceleniyor. Yetkililer, olayla ilgili herhangi bir ihmal ya da kasıt olup olmadığını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.