Son Mühür- Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan sıcak çatışmada Pakistan hava kuvvetlerinin açık üstünlüğü sonrası eli güçlenen Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir parlamentodan istediğini almayı başardı.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'a göre Pakistan parlamentosu, tartışmasız şekilde kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Genelkurmay Başkanı Syed Asim Munir’e ömür boyu yargı bağışıklığı tanıdı.

Munir, yeni oluşturulan “Savunma Kuvvetleri Şefi” unvanıyla tüm kuvvet komutanlıklarının kontrolünü elinde toplayacak; ayrıca feldmareşal rütbesini görev süresi bitince de koruyacak.



Beyaz Saray'da ağırlanmıştı...



1.5 ay önce ABD Başkanı Donald Trump’ın onu Başbakan veya Cumhurbaşkanı olmadan Beyaz Saray’da ağırlaması, Pakistan'daki gerçek güç dengesinde Munir'in önemini göstermişti.



Yapılan anayasa değişikliğinden tek faydalanacak isim Asım Munir değil.

Reform, yalnızca Munir’e değil, mevcut Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari’ye de ömür boyu dokunulmazlık sağlıyor; ayrıca hükümet tarafından atanacak isimlerden oluşacak yeni bir anayasa mahkemesi kuruluyor.

Muhalefet partisi PTI milletvekilleri oylamayı protesto ederek salonu terk etti; muhalefete yakın Dawn gazetesi, değişikliği “anayasanın öldürülmesi” olarak nitelendirdi.