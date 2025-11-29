Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda adil ve kalıcı bir barış planının şartlarını ele almak üzere 1 Aralık’ta Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya gelecek. Görüşme, İsviçre’nin Cenevre kentinde ABD tarafından sunulan 28 maddelik barış planı görüşmelerinin ardından gerçekleşecek.

ZELENSKİY’NİN ÖNCEKİ FRANSA ZİYARETİ

Zelenskiy, 17 Kasım’da gerçekleştirdiği son Fransa ziyaretinde Paris’te Villacoublay Askeri Üssünde Macron ile bir araya gelmiş, Fransız savunma sanayii temsilcileriyle görüşmüştü. Bu görüşmeler sonucunda, Fransa ve Ukrayna arasında 10 yıllık savunma ortaklığına dair niyet mektubu imzalanmıştı.

SAVUNMA ORTAKLIĞI DETAYLARI

Ortaklık kapsamında yaklaşık 100 adet Rafale savaş uçağı, yeni nesil SAMP/T hava savunma sistemleri, GMF 300 radarları ve insansız hava araçları (İHA) platformları satın alınması planlanıyor. Bu adım, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli görülüyor.