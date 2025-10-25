Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Afganistan ile yürütülen barış görüşmelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Asif, Katar ve Türkiye’nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin beş gündür sorunsuz şekilde sürdüğünü belirterek, “Barış istediklerini gördüm. Ancak anlaşma sağlanmazsa açık savaşa girme seçeneğimiz de masada” dedi.

İstanbul’da ikinci tur başladı

Pakistan ile Afganistan arasındaki ikinci tur diplomatik görüşmeler, bugün İstanbul’da resmen başladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerin 19 Ekim’de Doha’da varılan ateşkes anlaşmasını kalıcı hale getirmeye yönelik mekanizmaların oluşturulması amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Görüşmelere iki ülke heyetlerinin yanı sıra, sürecin kolaylaştırıcısı konumunda olan Türkiye ve Katar temsilcileri de katıldı.

Asif: “Barıştan yanayız ama hazırlıklıyız”

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, görüşmeler öncesinde yaptığı değerlendirmede, ülkesi adına temkinli bir iyimserlik mesajı verdi. Asif, “Ateşkesin üzerinden beş gün geçti, şimdiye kadar hiçbir ihlal yaşanmadı. Her iki taraf da anlaşmaya sadık kaldı. Bu umut verici bir başlangıç” dedi.

Ancak Asif, sürecin olumsuz sonuçlanması ihtimaline de dikkat çekti:

“Afganistan’la anlaşma olmazsa açık bir savaşa girme seçeneğimiz var. Fakat ben, karşı tarafın barış istediğini görüyorum.”

Pakistan: “Afganistan militanlara ev sahipliği yapıyor”

İslamabad yönetimi, uzun süredir Afganistan’daki Taliban yönetimini, Pakistan ordusuna yönelik saldırılarda yer alan militanlara barınma ve destek sağlamakla suçluyor. Yetkililer, sınır hattında yaşanan saldırıların Afgan topraklarından planlandığını öne sürüyor