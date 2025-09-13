Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada 12 asker yaşamını yitirdi, 13 militan etkisiz hale getirildi.

10 Eylülden bu yana operasyonlar sürüyor

Dawn gazetesinde yer alan habere göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisi (ISPR) yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 10 Eylül’den bu yana devam eden askeri operasyonlarda militan gruplarla şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi. Son çatışmada 13 militanın öldürüldüğü, güvenlik güçlerinden ise 12 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

ISPR, öldürülen militanların, 10 Eylül’den bu yana etkisiz hale getirilen toplam 35 militan arasında yer aldığını kaydetti.

Aşağı Dir’de de 7 asker ölmüştü

Pakistan ordusu, bir gün önce Hayber Pahtunhva’nın Aşağı Dir bölgesinde yürütülen başka bir operasyonda da militanlarla çıkan çatışmada 7 askerin hayatını kaybettiğini, 13 askerin ise yaralandığını duyurmuştu.

Terör saldırıları sürüyor

Pakistan’da silahlı saldırılar özellikle Afganistan sınırında yer alan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki bölgede de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alıyor.

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı’nın (TTP) Afganistan’da konuşlandığını ve saldırılarını buradan planladığını öne sürerken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan’da ise ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) öne çıkıyor. BLA, eyaletin Pakistan’dan ayrılarak Beluc halkı tarafından yönetilmesini talep ediyor.