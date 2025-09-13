Son Mühür - Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok sohbet botunun geliştirilmesine destek veren veri etiketleme ekibinden en az 500 kişiyi işten çıkardı. Business Insider’ın haberine göre, çalışanlara cuma gecesi gönderilen bir e-postayla genel yapay zeka eğitmenlerinden oluşan ekibin küçültüleceği duyuruldu. İşten çıkarılan personele, sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar veya 30 Kasım’a kadar ödeme yapılacağı ancak erişimlerinin işten çıkarma günü itibarıyla kesileceği belirtildi.

Ekibi 10 kat büyütmeyi hedefliyor

xAI, yorum talebine yanıt olarak X platformundaki paylaşımını gösterdi. Şirket, farklı alanlarda yeni işe alımlar yapacağını ve uzman yapay zeka eğitmen ekibini 10 kat büyütmeyi planladığını açıkladı. Business Insider’ın haberine göre, işten çıkarılan veri etiketleme ekibi xAI’nin en büyük çalışan grubuydu ve Grok’un dünyayı daha iyi anlaması için ham verileri bağlamsal olarak sınıflandırıyordu. Wall Street Journal’ın bildirdiğine göre ise, xAI’nin mali işler direktörü Mike Liberatore, sadece birkaç ay görev yaptıktan sonra Temmuz sonunda şirketten ayrıldı.

Musk'ın hedefi belli oldu

Elon Musk, 2023 yılında kurduğu xAI ile büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka alanındaki hakimiyetine karşı çıkmayı amaçladığını belirtmişti. Musk, rakiplerini “aşırı sansür yapmak” ve “güvenlik standartlarında gevşek davranmak” ile eleştirmişti.