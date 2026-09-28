SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Ceza infaz kurumlarında görev yapan personeller, yaklaşan yargı paketinde özlük ve mali haklarına yönelik kapsamlı bir düzenleme yapılması talebiyle seslerini duyurmaya çalışıyor. Zorlu çalışma koşulları altında görev yapan İnfaz Koruma Memurları (İKM), yıllardır gündemde olan temel haklarının 13. Yargı Paketi ile çözüme kavuşturulmasını bekliyor.

Kulislerde Öne Çıkan Başlıca Talepler

Ceza infaz kurumları personelinin masadaki öncelikli talepleri şu maddelerden oluşuyor:

Adalet Hizmetleri Sınıfı: Memurlar, genel idare hizmetleri sınıfı yerine mesleklerinin niteliğine uygun şekilde Adalet Hizmetleri Sınıfı'na dahil edilmeyi talep ediyor.

3600 Ek Gösterge: Emeklilik maaşı ve ikramiyelerinde belirleyici olan 3600 ek gösterge hakkının tanımlanması isteniyor.

Fiili Hizmet Zammı (Yıpranma Payı): Ağır ve yüksek riskli iş şartları göz önünde bulundurularak yıpranma payı düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Fazla Mesai Ücretleri: Yoğun mesai temposunda çalışan personelin fazla mesai ücretlerinin tam ve adil bir şekilde karşılanması hedefleniyor.

Yeşil Pasaport ve Özlük Hakları: Belirli dereceye gelen memurlara hususi damgalı (yeşil) pasaport hakkı ile emeklilik haklarında iyileştirme talepleri öne çıkıyor.

Beklentiler ve Mesleki Şartların Detayları

1. Sınıf Değişikliği (Adalet Hizmetleri Sınıfı):

İnfaz ve koruma memurları, Adalet Bakanlığı bünyesinde doğrudan adalet hizmetinin yürütülmesinde aktif rol almalarına rağmen Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında yer almaktadır. Sınıf değişikliği talebi, mesleğin tanımının tam olarak yapılması ve buna bağlı özlük haklarının iyileştirilmesi açısından en kritik beklentilerden biridir.

2. Risk ve Güvenlik Unsuru (Fiili Hizmet Zammı):

Ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlik gerektiren yapısı, çalışanlar üzerinde fiziksel ve psikolojik baskı oluşturmaktadır. Emniyet ve TSK personeline sağlanan yıpranma payı benzeri bir uygulamanın, aynı risk grubunda değerlendirilen infaz koruma personeline de verilmesi mesleki yıpranmanın telafisi için talep edilmektedir.

3. Mali Haklar ve Emeklilik Güvencesi (3600 Ek Gösterge ve Mesai):

Mevcut ek gösterge oranlarının düşük olması, personelin emeklilik döneminde ciddi bir gelir kaybı yaşamasına neden olmaktadır. 3600 ek göstergenin verilmesi emekli aylıklarını ve ikramiyeleri doğrudan etkileyecektir. Ayrıca vardiya sistemi ve personel yetersizliği nedeniyle oluşan fazla mesai sürelerinin hakkaniyetli bir ücretlendirme politikasıyla ödenmesi beklenmektedir.

Düzenleme İçin Gözler TBMM'de

Kamuoyunda ve kulislerde geniş yer bulan bu taleplerin 13. Yargı Paketi kapsamına alınıp alınmayacağı merakla takip ediliyor. Sendikalar ve personel temsilcileri, Adalet Bakanlığı nezdinde temaslarını sürdürürken; düzenlemenin Meclis gündemine gelmesiyle birlikte mesleki şartların iyileşeceği yönündeki umutlar tazeliğini koruyor.