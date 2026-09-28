Son Mühür / Merve Turan - İzmir’de ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilanları gündemdeki yerini korurken, bir şirket için daha konkordato süreci başladı. Kokil Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verildi.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 23 Eylül tarihli kararında, şirketin konkordato başvurusu için gerekli belgelerinin eksiksiz olduğu belirtildi. Bu incelemenin ardından şirkete geçici mühlet verilirken, sürecin nasıl ilerleyeceğini takip etmek üzere Ali Fatih Dalkılıç konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

İlk duruşma aralıkta

Şirketin konkordato sürecine ilişkin ilk duruşmanın tarihi de belli oldu. Duruşma, 17 Aralık 2026 saat 11.00’de İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Binası’nda bulunan İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Heyet Duruşma Salonu’nda yapılacak.

İtirazlar 7 gün içinde mahkemeye sunulacak!

Bu süreçte konkordato mühleti verilmesine itiraz etmek isteyenler için de süre başladı. İlanda yer alan bilgilere göre, itirazlar ilanın ilk yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde mahkemeye sunulabilecek. Mahkeme, yapılacak incelemeler sonucunda şirketin konkordato talebinin nasıl ilerleyeceğine karar verecek.