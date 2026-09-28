Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-siyahlılar, 58. dakikada Muammer Sarıkaya’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Şanlıurfaspor, 79. dakikada Sinan Kurumuş’un penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1.
Sahneye Okan Derici çıktı
Maçın son bölümünde baskısını artıran Aliağa FK, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+5. dakikada sahneye çıkan deneyimli orta saha oyuncusu Okan Derici, attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Bitiş düdüğünün ardından sarı-siyahlı futbolcular ve teknik heyet, kritik 3 puanın sevincini tribünleri dolduran taraftarlarıyla paylaştı.
Zirve takibi sürüyor: Rota Erbaaspor deplasmanı
Bu galibiyetle ligdeki 4. maçında 3. galibiyetini elde eden Aliağa FK, puanını 9'a yükseltti. İzmir temsilcisi, haftayı beraberlikle kapatan 10 puanlı lider Elazığspor ve aynı puana sahip Muşspor’un ardından 3. sırada yer aldı. Aliağa FK, ligin 5. haftasında deplasmanda Erbaaspor ile karşı karşıya gelecek.