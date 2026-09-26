Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu. Taraftarının desteğini arkasına alan İzmir temsilcisi, baştan sona başabaş geçen mücadelenin ilk periyodunu 25-24 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-45'lik avantajla girdi.

Son periyotta hata yapmadı

Üçüncü çeyrekte de temposunu düşürmeyen Aliağa Petkimspor, karar periyoduna 70-66 önde girmeyi başardı. Son çeyrekte konuk ekibin geri dönüş çabalarına izin vermeyen İzmir ekibi, salondan 85-81 galip ayrılarak ligin ilk haftasını kayıpsız kapattı. Aliağa Petkimspor'da 21 sayı kaydeden Thomas galibiyetin mimarlarından olurken, Hanlan 16, Yiğit Onan ise 11 sayılık katkı verdi. Konuk ekipte Bailey'nin 17 ve Meeks'in 15 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Maç bilgileri

Salon: Aliağa Belediyesi ENKA

Hakemler: Mehmet Şahin, Musa Kazım Çetin, Uğur Akyıldız

Aliağa Petkimspor: Thomas 21, Cook 4, Horton 10, Abmas 9, Tibet Görener, Yiğit Onan 11, Uthoff, Thomas Akyazılı 8, Pasecniks 6, Hanlan 16

Başantrenör: Orhun Ene

Yukatel Denizli: Ivey 10, Dunn 6, Pecarski 13, Bailey 17, Erten Gazi 7, Meeks 15, Egemen Güven 9, Mustapha Amzil, Mahir Ağva 4

Başantrenör: Zafer Aktaş

1. Periyot: 25-24

Devre: 47-45

3. Periyot: 70-66