Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan başladı. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonun ilk haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Denizli Basket ile kozlarını paylaştı. Aliağa Belediye Spor Salonunda oynanan müsabakada İzmir temsilcisi, rakibini 85-81’lik skorla mağlup etti. Aliağalı basketbolseverler takımını ayakta alkışladı. Maçın ardından Aliağa Petkimpor’un başantrenörü açıklamalarda bulundu. Efsane basketbolcu, 2026-2027 sezonunda Kuzeyin Rüzgarları ile üst sıraları hedefliyor.

Kyhri Thomas 21 sayı

Aliağa Petkimspor’da Khyri Thomas 21 sayı, 7 ribaund, 5 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Chris Horton 10 sayı, 3 ribaundla takımına katkı verdi. Yiğit Onan 11 sayı, 6 ribaundla mücadele etti. Olivier Hanlan 16 sayı, 2 ribaund, 5 asistle oynadı. Denizli Basket takımında; Brae Ivey 10 sayı, 3 ribaund, 7 asistlik performansı galibiyete yeterli olmadı. Marko Pecarski 13 sayı, 7 ribaund, Victor Baıley 17 sayı, 2 asist, John Meeks 15 sayı, 8 ribaundla oynadı.

“Basketbol kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz”

Aliağa Petkimspor’un başantrenörü Orhun Ene, “Maçın ikinci yarısında daha iyi organize olmamız lazımdı. İyi mücadele ettik. Zor bir maç oldu. Yukatel Denizli’yi mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Saha içindeki atmosferi ve basketbol kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.