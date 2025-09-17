CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, Özlem Vural Gürzel hakkındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındı. Özlem Vural Gürzel CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı. Gürsel CHP'de Beykoz Belediye Başkanvekili olarak görev yapıyordu.

Özlem Vural Gürzel Kimdir?

Özlem Vural Gürzel, Beykoz Belediye Başkanvekili olarak görev yapan ve yakın zamanda CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan bir siyasetçi. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından 10 Mart'ta belediye başkanvekilliğine seçilmişti.

13 Eylül 2025'te CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Gürzel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AK Parti Teşkilat Akademisi" kapanış programında partiye katılımı resmen duyuruldu. Erdoğan, "Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz" sözleriyle açıklamıştı.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Neden Gözaltına Alındı?

Emre Mert Kılıç (CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı), Özlem Vural Gürzel'in parti değiştirmesini sosyal medyada sert şekilde eleştirmesi nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" suçundan 14 Eylül'de gözaltına alındı.

Kılıç'ın sosyal medya hesabından Gürzel'e yönelik şu ifadeleri kullandığı tespit edildi:

"Yakışır sana Özlem"

"Seçmenin emaneti hiçe sayılarak ihanet ederek aldığın görevden istifa et"

"Kırıntı unutan ve haysiyetini kaldırmış hemşehrilerim adına derhal görevinden istifa et"

Şikayet Süreci

Özlem Vural Gürzel, 13 Eylül'de Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Emre Mert Kılıç'tan şikayetçi oldu. Şikayetinde şu gerekçeleri ileri sürdü:

Mesnetsiz ifadeler ve hakaret içerikli paylaşımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kendisine yönelik aşağılayıcı ifadeler

Hakaret ve iftira suçlamaları

Beykoz Belediyesindeki Krizin Arkası

Bu olay, Beykoz Belediyesinde yaşanan derin siyasi krizin bir parçası:

Alaattin Köseler'in Tutuklanması: Beykoz Belediye Başkanı Köseler, "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç örgütü kurma" suçlamalarından 3 Mart'ta tutuklandı.

CHP'den İsyanlar: Köseler'in tutuklanmasının ardından Gürzel dahil dört meclis üyesi CHP'den istifa etti.

Köseler'in Suçlamaları: Tutuklu belediye başkanı Köseler, Gürzel'i "kumpasın parçası" olmakla suçlayarak meclisten de istifa etmeye çağırmıştı.

Bu süreçte parti değiştiren Gürzel'in başkanvekilliğini sürdürmesi ve AK Parti saflarına geçmesi, CHP'li gençlik örgütünün sert tepkisine neden olmuş ve hakaret davası ile sonuçlanmıştır.