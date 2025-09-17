Muğla Köyceğiz Belediyesi Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, 16-17 Eylül tarihlerinde sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve imar yolsuzluğu yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. CHP'li belediyede görev yapan Örnek, sabah saatlerinde evinde jandarma tarafından yakalandı.

CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleşen operasyonda, hem belediye binasında hem de şüphelinin evinde kapsamlı arama yapıldı. Çok sayıda evrak ve dijital materyal ele geçirildi.

Özgür Örnek Kimdir?

Özgür Örnek, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'ın yardımcılarından biri olarak görev yapıyor. Belediye içindeki administratif işlerden sorumlu olan Örnek, özellikle yapı ruhsatları ve imar konularında yetkili pozisyonda bulunuyor.

Köyceğiz Belediyesi'nde uzun süredir çalışan Örnek'in, yerel yönetimdeki deneyimi ve imar mevzuatına hakimiyeti nedeniyle önemli görevler üstlendiği biliniyor. Belediye personeli arasında saygın bir konuma sahip olan Örnek, özellikle yapı ve imar işlerinde aktif rol oynuyor.

Özgür Örnek Neden Gözaltına Alındı?

Örnek'in gözaltına alınma nedeni sahte yapı kullanım belgesi düzenlemek ve imar yolsuzluğu yapmak suçlaması. İddianamede yer alan suçlamalar şöyle:

CİMER Şikayeti: Köyceğiz Belediyesi'nde çalışan bir personel, Özgür Örnek'in görevini kötüye kullanarak sahte belgeler düzenlediği yönünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikayette bulundu.

AKP Döneminden Kalan Dosyalar: Örnek'in, önceki dönemlerden kalan ruhsat dosyalarına usulsüz olarak imza attığı ve bu durumdan maddi menfaat sağladığı iddia ediliyor.

Sahte Belge İddiaları: Soruşturmada, Örnek'in çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve haksız kazanç elde ettiği öne sürülüyor.

İmar Yolsuzluğu: Yapı ruhsatları konusunda usulsüzlük yaptığı ve imar mevzuatını ihlal ettiği iddiaları bulunuyor.

Operasyon Süreci

16 Eylül sabahı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Örnek, evinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında:

Köyceğiz Belediyesi binasında arama yapıldı

Örnek'in evinde detaylı inceleme gerçekleştirildi

Çok sayıda resmi evrak el konuldu

Dijital cihazlar ve belgeler incelenmek üzere alındı

İmar dosyaları ve yapı ruhsatı belgeleri incelendi

Soruşturmanın devam ettiği ve Örnek'in savcılık tarafından sorguya çekileceği belirtiliyor. CHP'li Köyceğiz Belediyesi yönetimi henüz olayla ilgili resmi açıklama yapmadı. Belediye Başkanı Ali Erdoğan'ın bu süreçle ilgili tutumu bekleniyor.