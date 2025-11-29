Türkiye’yi temsil eden Özlem Melek Korkmaz, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Kickboks Büyükler Dünya Şampiyonası’nda büyük kadınlar 48 kilogram kategorisinde altın madalya kazandı.

Zorlu Rakipleri Mağlup Etti

Dünya genelinden 85 ülkeden 1964 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Korkmaz, ön elemede Portekizli rakibini, çeyrek finalde Kazakistanlı sporcuyu, yarı finalde ise Taylandlı rakibini yenerek finale yükseldi.

Finalde Büyük Başarı

Final maçında Meksikalı rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden Korkmaz, Dünya Büyükler Kickboks Şampiyonu unvanını kazandı ve Türkiye’ye büyük bir başarı getirdi.