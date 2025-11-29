Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor’un sahasında Kayserispor’a 1-0 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör İlhan Palut istifa kararını açıkladı. Palut, kulübün daha iyisini hak ettiğini belirterek Rize’den ayrıldığını duyurdu.

“2.5 Yıllık Süreçte Takım İçin Her Şeyi Verdik”

Maç sonu basın toplantısında konuşan İlhan Palut, yaklaşık 2.5 yıldır görev yaptığı Rizespor’da hem başarılı hem de zor dönemler yaşadıklarını söyledi.

Palut, “Her antrenmana, her maça tüm enerjimizi verdik. Ne biliyorsak bu takım için ortaya koyduk. Bazen başarılı olduk, bazen olmadı ama ekibimle birlikte vicdanımız rahat” ifadelerini kullandı.

“Takımın Yeni Bir Güce İhtiyacı Var”

Takımın teknik anlamda bir yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Palut, “Bu takım iyi bir takım ama yeni bir sese, yeni bir güce ihtiyacı var. Belki oyunculara farklı bir yaklaşım gösterebilecek bir teknik direktör daha doğru olur” dedi.

“Yöneticiler Hep Destek Oldu”

Kulüp yönetimine teşekkür eden Palut, kararını tek başına aldığını belirtti:

“Her kritik aşamada yöneticilerimizle istişare ettik. Bana her defasında destek oldular, ‘Bu süreci birlikte götüreceğiz’ dediler. Ama bugün artık böyle bir süreci uzatmak istemedim. Kararı kendim alarak açıkladım, aflarına sığınıyorum.”

“Rizespor Daha İyisini Hak Ediyor”

Ayrılık kararını duyururken duygusal konuşan Palut, kulüp camiasına teşekkür etti:

“Gerçekten çok güzel, daha iyisini hak eden bir kulüp. Belki bugün ayrılıyoruz ama ömür boyu sürecek dostluklar kazandım.”

Rizespor’da Yeni Teknik Direktör Arayışı Başlıyor

İlhan Palut’un ayrılığının ardından Çaykur Rizespor yönetiminin yeni teknik direktör için çalışmalara başlaması bekleniyor. Kulüpten resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı öğrenildi.