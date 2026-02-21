Ortadoğu’da tırmanan bölgesel gerilim ve askeri çatışma riskinin giderek somutlaşması üzerine Avrupa başkentlerinden Tahran yönetimine karşı peş peşe diplomatik hamleler geldi.

İsveç, Almanya ve Polonya, İran sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarına yönelik en üst seviyeden uyarılar yayımlayarak ülkenin acilen tahliye edilmesini istedi. Güvenlik koridorlarının her an kapanabileceğine dikkat çeken hükümet yetkilileri, bölgede kalmayı tercih edenlerin büyük bir kişisel sorumluluk aldığını vurguladı.

İsveç Dışişleri'nden net mesaj: "Fırsat varken beklemeyin"

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, sosyal medya üzerinden yaptığı resmi açıklamada, İran’daki İsveç tebaası için zamanın daraldığına işaret etti. Bakanlığın seyahat uyarılarına titizlikle uyulması gerektiğini hatırlatan Stenergard, hava ve kara yolu ulaşım imkanları hala açıkken bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. İsveçli bakan, kriz anında devletin tahliye operasyonu düzenleyemeyeceğinin altını çizerek, ülkede kalma ısrarı gösterenlerin karşılaşabileceği risklere karşı Stockholm yönetiminin yardımcı olamayacağını net bir dille ifade etti.

Almanya Tahran Büyükelçiliği: "Destek sağlayamayabiliriz"

Gerilimin tırmandığı bir diğer cephe olan Almanya tarafında ise Tahran Büyükelçiliği aracılığıyla "acil tahliye" başlığıyla bir duyuru yayımlandı. Bölgedeki askeri hareketliliğin ve güvenlik zafiyetinin öngörülemez bir boyuta ulaştığını bildiren Alman diplomatik kaynakları, çatışmaların başlaması durumunda tahliye süreçlerinin imkansız hale gelebileceği uyarısında bulundu. Alman vatandaşlarından mevcut ticari uçuşları ve ulaşım kanallarını kullanmaları istenirken, Berlin yönetiminin olası bir kaos ortamında saha desteği sunma kapasitesinin kısıtlı kalabileceği vurgulandı.

Polonya Başbakanı Tusk: "Sıcak çatışma ihtimali çok yüksek"

Günün ilerleyen saatlerinde sürece dahil olan Polonya Başbakanı Donald Tusk, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede durumun ciddiyetini ortaya koydu. Kimseyi paniğe sevk etmek istemediklerini ancak gerçekçi bir yaklaşımla İran’da her an sıcak bir çatışmanın patlak verebileceğini belirten Tusk, vatandaşlarını hiçbir koşulda bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Olası bir savaş durumunda tahliye garantisi vermenin teknik olarak mümkün olmadığını hatırlatan Tusk, "Lütfen derhal terk edin" diyerek Polonya vatandaşlarına yönelik çağrısını yineledi.

Tahliye koridorları için kritik eşik

Avrupalı liderlerin ve dışişleri bakanlıklarının ortak paydada buluştuğu nokta, lojistik imkanların geçiciliği oldu. Kara ve hava geçişlerinin hala işlevsel olduğu bu dönemde yapılacak tahliyelerin hayati önem taşıdığı, aksi takdirde diplomatik misyonların koruma kalkanının yetersiz kalacağı belirtiliyor. Bölgedeki istikrarsızlığın diplomatik bir çözüme mi yoksa geniş çaplı bir çatışmaya mı evrileceği belirsizliğini korurken, Avrupa ülkelerinin vatandaşlarını koruma refleksiyle aldığı bu kararlar dünya kamuoyunda geniş yankı buldu.