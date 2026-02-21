Son Mühür- 21 Şubat 2026 Cumartesi tarihli 33175 sayılı Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yönetmelikler, yargıtay kararları ve ilanlar yer aldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Nitelikteki İşlerin Vekâlet ve İstisna Sözleşmesiyle Yaptırılmasına İlişkin Yönetmelik

–– İstilacı Yabancı Türlerin Girişinin ve Yayılmasının Önlenmesi ile Yönetimi Hakkında Yönetmelik

–– Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

–– Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

–– TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/02/2026 Tarihli ve 14341, 14342, 14343 ve 14344 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 4 ve 7. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLAN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri