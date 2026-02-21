Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

93 adrese eş zamanlı baskın

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar, önceden belirlenen 93 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonlara; 108 asayiş timi, 14 komando timi, toplam 635 jandarma personeli ve 13 özel eğitimli narkotik arama köpeği katıldı.

Teknik ve fiziki takiple delillendirildi

Operasyon öncesinde yürütülen saha araştırmaları, analiz çalışmaları ve takip faaliyetlerinin titizlikle gerçekleştirildiği belirtildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlenirken, yürütülen suç faaliyetleri tek tek delillendirildi.

Binlerce uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında:

83 bin 625 adet uyuşturucu hap, 11 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatları, hassas teraziler ele geçirildi.