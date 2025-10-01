Son Mühür- ORC Araştırma Şirketi'nin 30 büyükşehirde 12.600 katılımcıyla gerçekleştirdiği "En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" anketinin sonuçları açıklandı. Halkla İletişim, Belediye Hizmetleri ve Genel Memnuniyet kriterlerine göre hazırlanan listede ilk sırada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yer aldı. Ancak listenin dikkat çeken diğer isimleri, yakın zamanda parti değiştiren bir başkan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Zirvede Fatma Şahin: Başarı oranı %61,5

21-28 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, %61,5 başarı oranıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Şahin'i, %61,1 ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu (CHP) ve %60,9 ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay (AK Parti) takip etti. İlk 10'da, AK Parti'den 5 ve CHP'den 5 başkan bulunuyor.

Parti değişikliğinin ardından gelen başarı

Anket sonuçlarının en çok konuşulan başlıklarından biri, kısa süre önce CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu. Çerçioğlu, bu önemli siyasi değişikliğin hemen ardından açıklanan listede %55,1 başarı oranıyla 7. sıraya yerleşti. Bu sonuç, Çerçioğlu'nun parti değiştirmesine rağmen halk nezdindeki hizmet ve iletişim memnuniyetini koruduğunu, hatta yükselttiğini gösteren önemli bir veri olarak yorumlandı.

Cemil Tugay farkı ve büyükşehirlerin performansı

Listenin son sırasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın performansı, özellikle kentin potansiyeli düşünüldüğünde dikkat çekti. Tugay, %54,0 başarı oranıyla 10. sırada yer alarak listenin son ismi oldu.

Tugay'ın hemen önünde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (CHP) %54,2 ile 9. sırada yer aldı.