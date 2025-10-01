Olay, 8 Eylül sabahı saat 08.30 sıralarında Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokak’ta bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’nde meydana gelmişti. 16 yaşındaki E.B., polis merkezine pompalı tüfekle ateş açmıştı. Saldırıda nöbet kulübesinde bulunan polis memurları Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ yaralanmıştı. Kaçmaya çalışan saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirilmiş, çıkan çatışmada Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ile bir sivil vatandaş da yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde polis memuru Hasan Akın ve Başmüfettiş Muhsin Aydemir’in şehit olduğu belirlenmiş, ağır yaralanan Amilağ ise 23 gün süren tedavisinin ardından bugün şehit düşmüştü.

İzmir’de tören düzenlendi

Şehit polis memuru için görev yaptığı Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tören gerçekleştirildi. Törene, şehidin babası Mahmut Amilağ, nişanlısı Ece Öksüz, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Nişanlısının feryadı yürekleri dağladı

Törene şehidin üniformasını giyerek katılan nişanlısı Ece Öksüz, tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı. “Sen böyle mi görecektim? Seni damatlıkla görecektim. Seni çok seviyorum. Ne olur Ömer’imi götürmeyin” sözleri törene katılanları derinden etkiledi. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa’ya uğurlandı.

Saldırıda 7 tutuklama

Saldırının ardından gözaltına alınan saldırgan E.B., babası N.B., İran uyruklu K.N., Suriye uyruklu M.A., C.T.T., F.S.A. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlının annesi A.B. ile T.Y., F.Ç. ve suça sürüklenen çocuk B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.