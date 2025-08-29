Son Mühür- Adana’dan Silivri’ye uzanan Özgürlük Yürüyüşü Ankara’ya ulaştı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başta olmak üzere CHP’li tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılması çağrısıyla yola çıkan CHP’li gençler Ankara’da Mansur Yavaş’la buluştu.

‘’Merhaba cumhuriyetin başkenti Ankara!

Bizleri içtenlikle karşılayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, yürüyüşümüze desteğini dile getirerek yüreğimize güç kattı.

Bu yol, adalet ve özgürlük için çıktığımız bir yol…

Ve biliyoruz ki böylesi destekler, yalnız olmadığımızın en güçlü göstergesi.’’ Diyen gençlere Mansur Yavaş’tan tam destek geldi.

Tek dertleri adalet...

"Adana'dan başlayınca özgürlük yürüyeceği günün 21. gününde 500 kilometre yürüdü gençler buradan İstanbul'a kadar. Tek dertleri 'adalet'.’’ Diyen Mansur Yavaş,

‘’Adaletin gerçekleşmesi, haksız tutuklukların ortadan kalkması bunun için de kendileri tepkilerini göstermek için böyle bir eyleme başvuruyorlar. İnşallah başarılı olacaklarına inanıyorum.

En azından toplumda bazılarının haksızlığa karşı tepki gösterilmeleri aslında ben çok önemsiyorum. Yani başkanlarının sahip çıkıyorlar.

Ben de birçok mitingde şunu söyledim: Zeydan Başkan neden içeride diye. Çünkü hukukta tarafların eşitliği diye bir husus vardır.

Birisi tersini söylüyorsa yan delillerle kimin haklı olduğunu ispat eder. Şimdi birisinin suçu diyor, Zeydan Başkan gibi hayatında karakola gitmemiş, suç işlememiş birisini de siz ve üstelik suç örgütü lideri olarak lanse edilen birisinin iddiasıyla tutuklu yargılıyorsunuz. Böyle bir şey olamaz.

Tutukluluk istisnadır. Bütün kuralları çiğneniyor aynı zamanda.

Aynı suç örgütü liderinin iddiasıyla Muhittin Başkan da içeride. Muhittin Başkan Antalya'da, Zeydan Başkan İstanbul'dan, yani neresinden bakarsanız bakın bir sürü hatalı işlem yapılıyor.’’ İfadeleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Bizi yargılamayın demiyoruz...

‘’İnşallah bunun sonu gelse diyorum. Özellikle biliyorsunuz bir de tedaviye ihtiyaç tutukluklar var. Bunun izahı mümkün değil. Bunların hiçbirisi mahkum değil, hepsi tutuklu. Haklarında birtakım iddialar var. Bu iddialar her zaman birileri hakkında yapılabilir dolayısıyla bizler de 'Bizi yargılamayın' demiyoruz.’’ Hatırlatmasında bulunan Mansur Yavaş,

‘’Hukuk içerisinde, tutuksuz diğer belediye başkanlarına nasıl muamele ediyorsan aynı muameleyi istiyoruz. Herkes görsün. Hatta ilk defa biliyorsun bu dönemde ortaya çıktı. TRT'den canlı yayındansın diyor. Kendimize güveniyorum. İnşallah bugünler geçecek.

Vatandaşlarımız bu hadsiz, hukuksuz ve taraflı uygulamaların hepsini görüyor. Bunun da cevabını mutlaka sandıkta gösterecektir diyorum.

Gençleri tekrar tebrik ediyorum. Güzel günlerde inşallah hukukun adaleti bütün topluma eşit uygulanacağı güzel günlerde görüşmek üzere. Hepinize de başarılar diliyorum. İyi yolculuk. 400 kilometre uzun yolculukları var. Sağlıklı bir şekilde inşallah kazasız belasız. Başarıyı diliyorum. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum, hoş geldin Ankara'mıza." Diye konuştu.