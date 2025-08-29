Son Mühür- Manisa'da eğitim alanında önemli bir katkı sağlamayı hedefleyen Ferdi Zeyrek Vakfı'nın resmen kurulduğu duyuruldu. Vakfın kuruluşu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 29 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla kamuoyuna duyuruldu.

Vakfın amacı ve kurucuları

Vakıf, yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş ve ülkesine karşı sorumluluklarının bilincinde olan lider bireylerin yetişmesini amaçlıyor. Bu doğrultuda, maddi olanakları yetersiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çocukların öğrenim hayatları boyunca eğitim, sosyal ve kültürel seviyelerini yükseltmek için faaliyetler yürütecek.

Vakfın kurucuları arasında Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, kızı Nehir Zeyrek ve Murat Çökmez yer alıyor. Vakfın ikametgahı ise Manisa olarak belirlendi.

Tescil ve mal varlığı

Ferdi Zeyrek Vakfı, Manisa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 19 Ağustos 2025 tarihli ve E: 2025/276, K: 2025/246 sayılı kararıyla tescil edildi. Karar, 22 Ağustos 2025 tarihinde kesinleşti. Vakfın mal varlığı ise 2.000.000 Türk Lirası nakit olarak açıklandı. Yönetim kurulunda Nurcan Zeyrek, Nehir Zeyrek ve Murat Çökmez bulunuyor.

"Ferdi'nin ışığını, hayallerini bu vakıfla yaşatmak istiyoruz"

Vakfın kuruluş haberi, daha önce Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek tarafından 9 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından duyurulmuştu. Nurcan Zeyrek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hem kalbimde büyük bir heyecanla taşıdığım hem de derin bir vefa duygusuyla büyüttüğüm bir haberi paylaşmak istiyorum. Hayat arkadaşım, can yoldaşım, değerli eşim Ferdi Zeyrek'in adına ve anısını yaşatmak için kızımız Nehir'le bir yola çıktık. Ferdi Zeyrek Vakfı'nı kuruyoruz. Bu vakıf, bizim için bir sevgi, bir vefa ve bir borçluluktur. Ferdi'nin ışığını, canını, hayallerini bu vakıfla yaşatmak istiyoruz. Biliyoruz ki bu yolculukta sizin dualarınız ve destekleriniz bize güç verecek. Bu yolculuklar, onun yarım bıraktıklarını hep birlikte tamamlayacağımız bir hikaye olacak. Bu birlikteliğin hep beraber yaşatılması dileğiyle."