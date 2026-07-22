Son Mühür- Özgür Özel'in, '''Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyorum'' sözleriyle son kez çıktığı CHP Grup Başkanlığı kürsüsünden fitilini ateşlediği yeni parti, sadece CHP tabanından mı oy alacak?

Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP Genel Merkezi'nin ve onlara destek olan kalemlerin, ''Özel yeni partiyle CHP'yi bölüyor'' eleştirilerine rağmen, yeni partiye gösterilen ilgi CHP'yle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.

Özel'in yeni partisine katılacağını açıklayanlar arasında arasında dikkat çeken bir isim de vardı. Bu isim, 2009 Haziran'ından 2010 Aralık ayına kadar AK Parti İzmir İl Başkanı olarak görev yapan emekli hakim Ömür Kabak'tı.



Yeni Parti'ye üye olacağım...



''Yeni partiye katılmak için CHP'den istifa edemiyorum! Çünkü CHP üyesi değilim'' hatırlatmasında bulunan Ömür Kabak,

''Ancak daha önce üyesi olduğum AK Parti'den istifa etmiştim.

Şimdi Particilikten beklentisi olmayan yorgun demokrat olarak, sadece bu onuru paylaşmak için Özgür Özel’in ‘Yeni Parti’sine üye olacağım'' açıklamasında bulundu.

Özgür Özel'in,

''İşgal altındaki İstanbul'da saray kuklası bir paşa olmak yerine ölümü göze alıp Anadolu'da kurtuluş mücadelesi veren Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yol, bizim yolumuzdur.'' sözüne göndermede bulunan Ömür Kabak,

''Özgür Özel; Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve Bülent Ecevit’i başına taç yaparak CHP’den ayrıldı.

Kılıçdaroğlu’nu metruk bir binada Baykal’la baş başa bıraktı.

Bugünden itibaren sözde CHP'liler binaların içinde unutulurken, özde Kuvayı Milliyeciler yeni parti halinde Anadolu ve Trakya’dan iktidar yürüyüşüne başlıyor'' değerlendirmesinde bulundu.