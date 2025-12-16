Son Mühür/ Osman Günden - Menemen Belediyesi tarafından Yahşelli’de gerçekleştirilen etkinlikte, “İyi ki Doğdun Bebek” setlerinin armağan edildiği aileler bir araya geldi. Etkinlik kapsamında oluşturulan “İyi ki Doğdun Bebek Hatıra Ormanı”nda 5 bin fidan dikildi.

Geniş katılım sağlandı

Fidan dikme etkinliğine Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın ev sahipliğinde AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, İzmir Orman İşletmeleri Müdürü Mustafa Ertekin, muhtarlar, gaziler ve bebekli aileler katıldı.

Minikler için etkinlik alanları kuruldu

Etkinlik alanında kurulan çadırlarda çocuklar için boyama ve yüz boyama etkinlikleri düzenlendi. Pamuk şeker, patlamış mısır ve balon dağıtımı yapılırken, anne ve babalarıyla birlikte fidan diken minikler ilk dikili ağaçlarına sahip oldu.

5 bin fidan toprakla buluştu

Anne ve babalarıyla birlikte fidan diken çocuklar, hem ağaç dikmenin önemini öğrendi hem de kendi adlarına dikilen fidanlarla hatıra ormanının bir parçası oldu. Etkinlikte toplam 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

“Bu orman Menemen’in geleceğini temsil ediyor”

Törende konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, etkinliğin yalnızca bir fidan dikimi olmadığını vurgulayarak, çocukların ve kentin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu ifade etti. Pehlivan, “Menemen’de doğan her çocuk için dikilen her fidan, büyüyen bir aileyi, güçlenen bir şehri ve çoğalan bir umudu temsil ediyor. Bu orman büyümeye devam edecek. Menemen’de doğan her bebeğin adı bu ormanda yaşayacak. Bu alan, sevginin, kardeşliğin ve birlik ruhunun simgesi olacak” dedi.