Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Kenti olası afetlere hazırlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi’nin Arama Kurtarma Ekibi, AFAD İzmir İl Müdürlüğü tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimleri tamamladı. Eğitimlerde, kentsel arama kurtarma görevlerinde ihtiyaç duyulan temel yeterlilikler ekip üyelerine kazandırıldı.

Afetlerde sağlık risklerine yönelik özel eğitim

Eğitim programı kapsamında, afetlerde bulaşıcı hastalıklara karşı alınması gereken önlemler konusunda da bilgilendirme yapıldı. Karşıyaka Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Feyza Arıkan tarafından Afet Koordinasyon Salonu’nda verilen eğitimle ekip, sahadaki sağlık risklerini yönetme konusunda yetkinlik kazandı.

17 günlük eğitim programı tamamlandı

Akreditasyon sürecinde toplam 17 gün süren eğitimlerde; hafif seviye kentsel arama kurtarma, harita ve GPS kullanımı, ilk yardım, temel afet bilinci, haberleşme, kampçılık ve yangınla mücadele başlıkları ele alındı. Ayrıca kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere karşı kişisel korunma bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı KBRN eğitimleri de başarıyla tamamlandı.

Son aşama uygulamalı sınav

Her eğitim başlığının ardından sınava tabi tutulan ekip, akreditasyon sürecinin son aşamasında tatbikat şeklinde gerçekleştirilecek uygulamalı sınava girecek. Tesis ve teçhizat hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Karşıyaka Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, tam donanımlı ve akredite bir yapı olarak afet anında profesyonel şekilde görev yapabilecek.

“Afetlere karşı hazır olmalıyız”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, İzmir’in afet riski taşıyan bir kent olduğuna dikkat çekerek, Karşıyaka’da yalnızca bugünü değil olası riskleri de dikkate alan kapsamlı bir afet hazırlık süreci yürüttüklerini ifade etti. Ünsal, AFAD iş birliğiyle verilen eğitimlerle ekibin hem teknik hem de sağlık alanında yetkinlik kazandığını belirterek, “Dilerim bu ekibe hiç ihtiyaç duymayız ancak ihtiyaç duyulduğunda Karşıyaka olarak en hızlı, en planlı ve en organize şekilde sahada olacağız” dedi.