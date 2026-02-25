Son Mühür- CHP Grup toplantısında 'Diplomasız Erdoğan' ifadesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine dava açtığını belirten Özgür Özel, Erdoğan'ın avukatının davanın görüldüğü Ankara 44. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin hakimi hakkında reddi hakim talebinde bulunduğuna dikkat çekti.

Hakim, haydi göster deyince...



Kendi avukatlarının Erdoğan'ın diploması var mı? Varsa dosyaya sunun dediğini belirten Özgür Özel,

''Hakim de diyor ki ‘Sayın Erdoğan’ın diplomasının dosyaya sunulmasına.’ Bunlar diyor ki ‘Hayır. Sunmak zorunda değiliz.’ Ya diyor ki ‘Bu diyor ki diploman yok, sen diyorsun ki var. Diyor ki göster. Haydi göster.



Tayyip Erdoğan’a söylüyorum. Ben sana ‘Diplomasız Erdoğan’ demişim. Sen bana mahkeme açmışsın. Avukatım demiş ‘Dosyaya sunsunlar.’ Avukatın demiş ‘Sunamayız.’ Hakim de demişse ‘Varsa diploma sunacaksın.’ Sayın Erdoğan, varsa diploman o mahkemeye sunacaksın.” diye seslenmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma tartışmalarına göndermede bulunan Özgür Özel,

''Dört yıl boyunca bu derslerin tamamını vermiş. Mezun olmuş. Anasının ak sütü gibi helal, alnı açık diplomayı böyle havaya kaldırıyor. ‘Hakim Bey diplomam burada’ diye.

Karşısında diplomayla başvurması gereken, ama diplomasını hiç görmediğimiz birisi diplomayı mahkemeye veremiyor.

Bundan sonra artık milletin vicdanında Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası düştüğü gibi, diplomasını görmezsek Recep Tayyip Erdoğan’ın da diploma davası milletin vicdanında görülmeye başlanacaktır'' mesajı vermişti.



Yeni Şafak'tan karşı hamle...



Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomaları hakkındaki açıklamalarının ardından iktidara yakın Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'ndan karşı hamle geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1974 tarihli üniversite seçme sınavı sonuç belgesini yayınlayan Likoğlu,

''Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir belgesini ortaya koysunlar vallahi oy vereceğim. Herhangi bir üniversitenin 4 yıllık bir fakültesinde okumaya hak kazandı belgesini getirsinler söz veriyorum oyum İmamoğlu'na'' ifadeleriyle İmamoğlu'nun üniversiteyi kazanamadan kayıt olduğu iddiasına göndermede bulundu.