İstanbul’da yaklaşık bir yıldır süregelen ve şiddet boyutu bıçaklı saldırıya kadar varan akran zorbalığı vakaları, yargıdan çıkan emsal niteliğinde bir kararla sonuçlandı. Ümraniye'de okul arkadaşını darbedip bıçakla kovaladığı iddia edilen 15 yaşındaki G.H.Ö. hakkında, eğitim hayatının aksamaması gözetilerek okul saatleri dışında uygulanmak üzere elektronik kelepçe ve ev hapsi cezası verildi. Anadolu 2. Aile Mahkemesi tarafından alınan bu karar, çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi ve mağdurun güvenliğinin tesisi açısından hukuk sisteminde dikkat çekici bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

AVM güvenliği sayesinde kurtulan genç olayı anlattı

Olay, 28 Ocak tarihinde Ümraniye'de aynı sitede oturan ve aynı okula devam eden iki çocuk arasında yaşandı. İddiaya göre G.H.Ö, uzun süredir zorbalık uyguladığı K.A'yı sokak ortasında darbetmeye başladı. Elindeki bıçakla saldırıyı sürdüren şüpheliden kaçan K.A, can havliyle yakındaki bir alışveriş merkezine sığındı. AVM güvenlik görevlilerinin durumu fark ederek çocuğu saklaması ve polise haber vermesi, olası bir trajedinin önüne geçti. Mağdur K.A, ifadesinde yaklaşık bir yıldır sistematik bir baskı altında olduğunu, saldırganın kendisine bıçak savurarak ölümle tehdit ettiğini ve yaşadığı korku nedeniyle ailesi gelene kadar sığındığı yerden çıkamadığını beyan etti.

Mahkemeden kamu vicdanına ve mevcut yasaların yorumuna vurgu

Anadolu 2. Aile Mahkemesi, koruma tedbirini açıklarken son dönemde artış gösteren çocuk suçluluğuna ve toplumda oluşan derin hassasiyete işaret etti. Karar metninde, çocukların hızla suça sürüklenmesinin kamu barışını yaraladığı belirtilerek, yeni kanun hazırlıkları sürerken mevcut düzenlemelerin de hakimin takdir yetkisiyle çözüm odaklı şekilde yeniden yorumlanması gerektiği vurgulandı. Mahkeme, G.H.Ö'nün mağdur K.A'ya 500 metreden fazla yaklaşmasını yasaklarken, eylemlerin sürmesi durumunda tedbirlerin daha da ağırlaştırılacağı uyarısında bulundu.

Mağdur ailenin korkusu: "Şehir değiştirmek zorunda kaldık"

ararın ardından açıklamalarda bulunan mağdurun ailesi, adaletin hızlı işlemesinden memnuniyet duysalar da yaşadıkları travmanın etkisinden kurtulamadıklarını dile getirdi. Anne Ö.A, şüphelinin ev hapsinde olmasına rağmen sosyal medya üzerinden ev adreslerini paylaşmaya devam ettiğini belirterek, can güvenlikleri için oturdukları evi satıp şehir değiştirme kararı aldıklarını söyledi. "Sadece bir çocuk ölmüyor, bir anne de ölüyor" diyen Ö.A, benzer vakalarda başka annelerin canının yanmaması için yasal düzenlemelerin bir an önce tamamlanması hususunda yetkililere çağrıda bulundu.

Hukukçuların değerlendirmesi: Suça sürüklenen çocuk ve mağdur dengesi

Mağdur ailenin avukatı Şule Mevrük, bu kararın benzer dosyalar için önemli bir dayanak oluşturacağını ifade etti. Suça sürüklenen çocukların rehabilitasyon sürecinin önemine değinen Mevrük, ancak bu süreçte mağdur çocukların fiziksel ve psikolojik bütünlüğünün korunmasının öncelikli olması gerektiğinin altını çizdi. 15 yaşındaki bir çocuk için verilen elektronik kelepçeli ev hapsi kararının, hem caydırıcılık hem de mağdurun korunması noktasında hukuki mücadelelerinde kritik bir aşama olduğunu sözlerine ekledi.