Son Mühür- Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilk kez katıldığı AK Parti Grup Toplantısında gazeteci Alican Uludağ’ın tutuklanmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

“Suçun işlendiği yer belirleyici"

Gazeteci Uludağ’ın Ankara’da çalışmasına rağmen İstanbul’da tutuklanmasının gerekçesi sorulduğunda Bakan Gürlek, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi çerçevesinde değerlendirme yaptıklarını belirtti. Gürlek, “Suçun işlendiği yer, yetki bakımından belirleyici. İstanbul’daki soruşturmaya konu olan yalan bilgilerin yayılması durumu söz konusu. Hâkimlerin takdir yetkisi burada belirleyici. Suçun işlendiği şehir İstanbul olduğu için süreç İstanbul’da yürütüldü” ifadelerini kullandı.

Bağımsız yargı

Bakan Gürlek, sürecin tamamen bağımsız yargının kontrolünde olduğunu vurgulayarak, karar mekanizmasının siyasetten bağımsız olduğunu aktardı. Gürlek’in açıklamaları, yargı yetkisinin ve şehir bazlı soruşturma uygulamasının altını çizdi.