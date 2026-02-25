Son Mühür- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada hem gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de Ramazan ayı etkinlikleri, eğitim politikaları ve toplumsal değerler üzerine dikkat çeken mesajlar verdi.

Erdoğan konuşmasına, Balıkesir’de meydana gelen askeri uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı dileklerini ileterek başladı.

"Gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir’de görev uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağında şehit olan pilot için şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece maalesef üzüntü verici bir haber aldık. Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'mızdan kalkan ve görev uçuşu yapan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve uçağımızın pilotu şehit oldu.

Öncelikle kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır. Şehit pilotumuzun ruhu şad, mekanı cennet olsun.”

"Yavrularımızın ilahilere eşlik etmeleri bizi ziyadesiyle mutlu etti"

Ramazan ayı öncesinde artan manevi atmosferi değerlendiren Erdoğan, toplumun her kesiminde dini ve kültürel değerlerin daha güçlü yaşandığını vurguladı:

“Camilerimiz doluyor. Çocuklarımız gençlerimiz gittikçe artan oranda camilerimiz şenlendiriyor. Bu yıl ayrıca ülkenin her yerinde terennüm edilen ilahilerle coşkuyu neşeyi manevi hazzı millet olarak hep birlikte yaşıyoruz.

Kabe'de hacılar hu der Allah... Bu ilahiyi yediden yetmişe insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum.

Özellikle okul bahçelerinde yavrularımızın hep birlikte bu ilahilere eşlik ettiklerini hep bir ağızdan Allah lafzı celalini seslendirdiğini görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti, gururlandırdı.”

"İftar sofraları kurulacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ramazan ayı kapsamında planladığı etkinliklere değinerek uygulamanın gönüllülük esasına dayandığını ve anayasal haklara uygun olduğunu belirtti:

“Milli Eğitim Bakanlığımız, ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz’ kapsamında ‘Maarif'in Kalbinde Ramazan’ teması altında çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi için 81 vilayetimize bir yazı gönderdi.

Bu kapsamda öğrenciler için söyleşi programları düzenlenecek, okul-aile işbirliğini güçlendirmek için iftar sofraları kurulacak.

Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi daha iyi öğrenmeleri ve tecrübe etmeleri için okul dışı öğrenme ortamları hazırlanacak; paylaşma bilinci, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi hasletlerin çocuklarımıza aşılanması sağlanacak.”

"Etkinlikler, hiç şüphesiz anayasal dayanağı olan etkinliklerdir"

“Bu etkinlikler her şeyden önce gönüllülük esasına dayalı olarak yapılacaktır. İkinci olarak da bu etkinlikler, hiç şüphesiz anayasal dayanağı olan etkinliklerdir.

Anayasamızın gerek başlangıç kısmında gerekse sonraki diğer maddelerinde her vatandaşın manevi varlığını geliştirme hakkı olduğu açıkça belirtilmiştir.”

"Ramazan-ı Şerif'ten bir gün bir takım yobaz çıktı..."

Erdoğan, Ramazan etkinliklerine yönelik eleştiriler üzerinden laiklik tartışmalarına da değindi ve eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi:

“Bu yazının gönderilmesinin hemen akabinde Ramazan-ı Şerif'ten sadece bir gün önce artık nesli tükenmekte olan bir takım yobaz çıktı o bayat ‘Laiklik elden gidiyor’ şarkısını söyleyen zehir saçan baştan aşağı millete nefret kusan o malum bildirilerini yayınladı.”

"Milli ve manevi değerleri anlatılacak olsa rahatsız olurlar"

“Bunlar güya Cadılar Bayramı kılıfı altında neüdüğü belirsiz saçmalıklar sahnelenirken rahatsız olmazlar. Bunlar batıda çocuklara yönelik her gün bir yenisi patlak veren skandallardan asla rahatsız olmazlar.

Ama ne zaman ki Ramazan kapsamında bu toprakların milli ve manevi değerleri anlatılacak olsa işte bundan hemen rahatsız olurlar.”

“Bunların derdi laiklik değil”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında eleştirilere karşı Türkiye’nin kültürel ve dini değerlerine vurgu yaptı:

“Biz bunların karın ağrısının asıl nedenini gayet iyi biliyoruz. Laiklik kavramının arkasına saklanarak on yıllar boyunca bu millete nasıl zulmettiklerini.

Bu milletin çocuklarını özünden uzaklaştırmak için nasıl gayret ettiklerini çok ama çok iyi biliyoruz. Bunların derdi laiklik değil.

Hiçbir zaman da laiklik olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla... Bunların derdi bu milletin ta kendisiyledir.”

"Hayırdır sizi neden rahatsız ediyor?"

“Hayırdır çocuklarımızın namazı orucu öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor? Çocuklarımızın Ramazan süslemesi yapması sizi neden rahatsız ediyor?

Çocuklarımızın hep bir ağızdan ilahiler söylemesi sizi neden rahatsız ediyor? Laiklik kavramının arkasına saklamaktan vazgeçin.

Lafı dolandırmayı bırakıp dilinizin altındaki baklayı çıkarın. Rahatsız olan varsa gitsin bu vatanla aidiyetini tekrar sorgulasın.”

"Kimse bize ders vermeye kalkmasın"

“Kimse bize azınlık hakları dersi vermeye kalkmasın. Kimse bize inanç özgürlüğü dersi vermeye kalkmasın.

Biz bu değerleri dışarıdan alıp öğrenecek bir millet değiliz. Biz bu değerleri dünyaya öğretmiş, dünyaya öğretecek bir milletiz.”

