Balıkesir'de bu gece yaşanan F-16 savaş uçağı kazası tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait uçağın görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu hayatını kaybeden Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, ülke genelinde derin bir üzüntüye yol açtı.

Kazanın ardından vatandaşlar, şehit düşen kahraman pilotun kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki şehit İbrahim Bolat kimdir, kaç yaşındaydı? Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat nereli, evli miydi? İbrahim Bolat'ın cenaze programı nasıl olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

Şehit İbrahim Bolat kimdir?

Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde görev yapan deneyimli bir F-16 pilotu. Uzun yıllar boyunca Türk Hava Kuvvetleri'nde hizmet veren Bolat, meslek hayatı boyunca büyük bir özveri ve profesyonellikle görevlerini sürdürdü. Milli Savunma Bakanlığı, şehit pilot için yayımladığı taziye mesajında kendisini "kahraman silah arkadaşımız" ifadesiyle andı.

Bolat'ın görev yaptığı 9. Ana Jet Üssü, Türkiye'nin hava savunma kapasitesinde stratejik bir role sahip. F-16 filosuyla yürütülen operasyonlar yüksek risk barındırıyor ve pilotlar her uçuşta ciddi tehlikelerle yüz yüze kalıyor.

F-16 kazası nasıl yaşandı?

25 Şubat 2026 tarihinde gece saat 00.50 sıralarında Balıkesir'den havalanan F-16, kalkıştan kısa süre sonra telsiz bağlantısını kaybetti. MSB'nin açıklamasına göre saat 00.56 itibarıyla uçakla her türlü irtibat kesildi. Hemen başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağın Karesi ilçesi Naipli köyü yakınlarında, İzmir-İstanbul Otoyolu kenarına düştüğü belirlendi.

Edinilen bilgilere göre İbrahim Bolat, son anda kokpitten ayrılarak paraşütle kurtulma girişiminde bulundu. Ancak uçağın yere aşırı yakın olması sebebiyle paraşüt yeterli havayı dolduramadı ve pilot şehit düştü.

İbrahim Bolat'ın cenaze programı açıklandı

Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın naaşı, Balıkesir'den İzmir'e havayoluyla nakledilecek. Cenaze töreni, Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak. Şehit pilot, Kadifekale Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazayla ilgili adli sürecin hızla başlatıldığını belirterek Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü aktardı. Olay yerine başsavcı dahil toplam üç savcı sevk edildi. İçişleri Bakanlığı da sürecin tüm boyutlarıyla takip altında olduğunu açıkladı.