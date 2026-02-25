Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu yatırımı olacak proje için Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ile masaya oturuldu. Bakan Uraloğlu, ihale sürecinin bu yıl içinde tamamlanarak inşaat çalışmalarına başlanmasının hedeflendiğini belirtti. Peki Kuzey Çevre Demiryolu nereden geçiyor ve durakları hangi ilçelerde olacak?

Kuzey Çevre Demiryolu güzergahı nereden geçiyor?

Kuzey Çevre Demiryolu, Kocaeli sınırlarından başlayarak İstanbul'un kuzey eksenini boydan boya kat edecek. Hat, Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacak ve sırasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya ulaşacak. Çatalca'da ise yapımı devam eden Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı ile entegre edilecek. Böylece İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakası geniş bir raylı sistem ağıyla birbirine bağlanmış olacak.

Projenin güzergahı boyunca zorlu coğrafi koşulların aşılması gerekiyor. Bu kapsamda toplam uzunluğu 59,1 kilometre olan 44 adet tünel ve 22,4 kilometre uzunluğunda 42 adet köprü inşa edilecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde demiryolu geçişi için daha yapım aşamasında önceden tahsis edilmiş alan bulunması, projenin planlamasını kolaylaştıran önemli bir detay.

Kuzey Çevre Demiryolu durakları hangi ilçelerde olacak?

Kuzey Çevre Demiryolu durak noktalarının yer alması beklenen ilçeler şu şekilde sıralanıyor:

Anadolu Yakası: Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Beykoz

Avrupa Yakası: Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Çatalca, Küçükçekmece

Kocaeli sınırları: Gebze / Çayırova

Proje İstanbul ulaşımını nasıl değiştirecek?

Bakan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngördüklerini açıkladı. Mevcut durumda Marmaray hattı üzerinde yaşanan yoğunluğun önemli ölçüde azalması bekleniyor. Ayrıca Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu taşımacılık kapasitesi ciddi biçimde artacak. Lojistik sektörü için de yeni bir dönemin kapısını aralayacak olan proje, İstanbul'un iki büyük havalimanını doğrudan raylı sistemle buluşturarak hem yolcu hem de kargo trafiğinde köklü bir dönüşüm yaratacak.