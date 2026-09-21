İzmir iş dünyasında milyarlarca liralık birleşme planında önemli bir gelişme yaşandı. Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş., Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.’yi devralma yoluyla gerçekleştirilmesi planlanan birleşme işleminden vazgeçti.

Karar, şirket tarafından KAP’a bildirildi. Lydia Yeşil Enerji’nin ortaklık yapısında Bulls Portföy tarafından yönetilen bir fonun yüzde 6,50 paya sahip olması ise sermaye piyasalarında yatırım fonlarına ilişkin son düzenlemelerin ardından dikkat çeken bir ayrıntı oldu.

Şirketin 20 Eylül 2026 tarihli yönetim kurulu kararına göre, Batıliman’ın tüm aktif ve pasifleriyle Lydia Yeşil Enerji’ye devredilmesi yoluyla gerçekleştirilmesi planlanan birleşmeden vazgeçildi. Birleşme süreci 27 Şubat 2026 tarihinde başlamış, daha sonra hazırlanan uzman kuruluş raporu doğrultusunda süreçte revizyona gidilmişti.

KAP’ta yayımlanan uzman kuruluş raporunda birleşmeye konu piyasa değeri Lydia Yeşil Enerji için yaklaşık 9,21 milyar TL, Batıliman için ise yaklaşık 8,80 milyar TL olarak hesaplanmıştı. Finansal rapor takvimi yeniden değerlendirmeye alındı.

Finansal rapor takvimi değişti

Şirketten yapılan açıklamaya göre; süreçteki önemli gelişmelerden biri finansal raporlama takviminde yaşandı.

Birleşme sürecinin sona erdirilmesinde finansal raporlama takvimi de etkili oldu. Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. ve Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 30 Haziran 2026 tarihli finansal raporlarını KAP’a bildirmeleri için 2 Ekim 2026 tarihine kadar ek süre verilmesinin ardından, aynı gruptaki Batıliman’ın finansal raporlarının da bu tarihe kadar tamamlanamayacağı açıklandı.

Bunun üzerine birleşme sözleşmesinde öngörülen takvim ile işlemden beklenen stratejik, operasyonel ve finansal faydaları yeniden değerlendirilen Lydia Yeşil Enerji Yönetim Kurulu, yapılan değerlendirme sonucunda birleşmeye devam edilmesinin başlangıçta öngörülen faydayı sağlamayacağı sonucuna varıldığını açıkladı.

Başvuru geri çekilecek

Birleşme nedeniyle yapılması planlanan sermaye artırımı ve esas sözleşme değişiklikleri gerçekleştirilmeyecek. Ayrılma hakkı ve ayrılma hakkı kullanım fiyatına ilişkin işlemler de uygulanmayacak. Şirket ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki birleşme başvurusu ile ek süre talebini geri çekecek.

Böylece İzmir merkezli Batıliman’ı kapsayan ve yaklaşık yedi aydır devam eden birleşme süreci Lydia Yeşil Enerji açısından sona ermiş oldu.