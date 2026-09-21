Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğündeki deprem saat 04.02'de kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlenen sarsıntı, bölgede kısa süreli endişeye yol açtı.

Deprem 5 ilde hissedildi

Gece yarısı meydana gelen sarsıntı Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi. Sarsıntının ardından AFAD ve ilgili kurum ekipleri bölgede hemen inceleme ve saha tarama çalışmaları başlattı.

AFAD: An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır

Depremin hemen ardından AFAD'ın sosyal medya hesabından ilk açıklama yapıldı. Saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.”

AFAD, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saha tarama çalışmaları devam ediyor

Bölgede yürütülen ilk kontrollerde ve alınan ihbarlarda herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin olumsuzluk tespit edilmedi. Ekiplerin sahadaki incelemeleri sürerken, yetkililerden gelişmelere ilişkin yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.