İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu SEGBİS sistemiyle hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluğunun devamını ve Özgür Özel'in yaralanmasına ilişkin kati rapor alınmasını talep etti. Sanık Tengioğlu ise savunmasında, "Ben kasti bir zarar vermek istememiştim. Çok acı çekiyorum, tahliyemi istiyorum" dedi.

"Sizin huzurunuza çıkmak benim için şereftir"

Mahkeme, Özgür Özel'in yaralanmasına ilişkin raporun olay anını gösteren kamera görüntüleri üzerinden Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmasına karar verdi. Özel'in dinlenilmesi yönündeki ara karardan vazgeçen mahkeme, sanık Selçuk Tengioğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Ara kararı duyan Selçuk Tengioğlu, bir sonraki duruşmada bizzat mahkeme huzurunda savunma yapmak istediğini belirtti ve duruşma hakimine, "Sizin huzurunuza çıkmak benim için şereftir" ifadelerini kullandı.