Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davada Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, kurultayın geçerliliğine ilişkin açılan davayı değerlendirirken, İstanbul İl Kongresi’ne dair hukuki ve cezai süreçleri kapsayan dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etti.

Mahkemenin talebi ve süreç

Mahkeme heyeti, İstanbul İl Kongresi ile bağlantılı olan hukuk ve ceza dosyalarının incelenmesinin, kurultayın iptali talebinin değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Bu talep doğrultusunda ilgili mahkemelere yazı yazıldı ve dosyaların Ankara’ya iletilmesi istendi. Hukukçular, dosyaların ulaşmasının ardından mahkemenin, kurultayla ilgili nihai kararını vermek üzere detaylı bir inceleme yapacağını ifade etti.

Süreç devam ediyor

Mahkeme süreci devam ederken, dosyaların Ankara’ya ulaşmasının ardından yapılan değerlendirmeler, kurultayın iptali veya geçerliliği konusunda nihai kararın verilmesine temel oluşturacak.