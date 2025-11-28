Son Mühür / Yiğit Uzun – İBB soruşturmasının ardından pek çok şehirde mitingler düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 16 Nisan 2025’te Beylikdüzü’nde yaptığı konuşmada Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen gizli tanıklar ile iş insanı Uğur Güngör hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu. Özel, İmamoğlu ve Çalık dosyalarında “meşe, ladin ve çınar” kod adlarıyla yer alan gizli tanıkların yüksek suç kayıtlarına dikkat çekerek ifadelerin güvenilir olmadığını savunmuştu.

Özel ayrıca iş insanı Uğur Güngör’ün, geçmişte belediyeye “fazla daire vermeye zorlandığı” iddiasının dosyada hiçbir somut delille desteklenmediğini, bu nedenle beyanın uzun süre dikkate alınmadığını söyledi. Özel’e göre bu iddia, Akın Gürlek’in İstanbul’a atanmasının ardından yeniden gündeme getirilerek “kumpas” kurgusunun parçası haline getirildi.

Bu sözler üzerine Uğur Güngör, kendisine “sahtekar” dediğini ileri sürerek Özgür Özel’e 1 TL’lik manevi tazminat davası açtı. Dava Büyükçekmece 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Davacı taraf, Özel’in sözlerinin açıkça hakaret oluşturduğunu belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fezlekesini dosyaya sundu. Özel’in avukatı ise açıklamaların Güngör’e yönelik değil, yürütülen operasyonlara dair siyasi eleştiri olduğunu savundu.

Mahkeme, Özgür Özel’in 1 TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Kararda ayrıca, davacının kişilik haklarının ihlal edildiği belirtilerek saldırının kınanmasına, bu kınama kararının da masrafı Özgür Özel’den alınmak üzere ulusal gazetelerden birinde ilan yoluyla yayımlanmasına hükmedildi.