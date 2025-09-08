Son Mühür- CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın çağrısı üzerine çok sayıda yurttaş, CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne doğru yürüyüşe geçti.

Polis ekipleri, binanın çevresinde barikat kurarak yurttaşların geçişine izin vermedi. Yüzlerce kişi, polis barikatını aşmaya çalışırken bölgede gerginlik yükseldi.

Yerlikaya: "Hiç kimse kanunların üstünde değildir"

Olayların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yerlikaya, mahkeme kararlarını yok sayan girişimlere izin vermeyeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır.

Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.”

Özgür Özel’den Yerlikaya’ya yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi. Özel, partililerin kendi binalarına alınmamasının demokrasiye aykırı olduğunu vurguladı.

Özel: "İşinizi yapın derhal..."

“Ne ben ne de partimden bir başka yönetici, insanları sokağa ya da şiddete davet etmiyoruz. Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, yurttaşları sokakta bırakan sizsiniz.

Böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratıyor, kanunsuz emirlerle polisi vatandaşla karşı karşıya getiriyorsunuz. İl Başkanlığımız Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir.

Evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür. Millet sizden algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor. İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin. Ben kimsenin burnu kanamasın diye üzerime düşeni yapıyorum, siz de yapın.”