Son Mühür- Adıyaman’da yaşayan engelli depremzede Ali Geçer, dönemin Valisi Mahmut Çuhadar’dan iş talebinde bulundu.

İddiaya göre Vali Çuhadar, vatandaşın çalışamayacak durumda olduğunu belirterek, engelli maaşıyla geçinmesi gerektiğini ifade etti.

“Bir ay maaşını bana ver” çıkışı

Valinin bu sözleri karşısında tepki gösteren Ali Geçer, “Bir ay maaşını bana ver, ben de sana vereyim. Bakalım nasıl geçiniyorsun” dedi. Bu sözlerin ardından tartışma büyüdü.

Maaşı kesildi

İddialara göre Vali Çuhadar, bu çıkışın ardından engelli depremzede Ali Geçer’in maaşını kestirdi. Depremzede, zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

Yeni valinin tehdidi iddiası

Konuyla ilgili depremzede Ali Geçer ile görüşen Mersin Milletvekili Ali Bozan, yeni bir iddia ortaya attı. Bozan, “Ali Geçer hala Adıyaman’da konteyner kentte yaşıyor.

Yeni vali, onları konteynerden çıkarıp daha kötü koşullara göndermek için elektrik ve sularını kesmekle tehdit ediyor” dedi.

“Bu zorbalığı telafi edin” çağrısı

Milletvekili Bozan, sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Yetkililere sesleniyorum: Gidin, Ali Geçer’e yapılan bu zorbalığı telafi edin. Hiçbir atanmış yurttaşa zorbalık yapma hakkına sahip değildir. Herkes haddini bilmekle yükümlüdür.”