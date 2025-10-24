CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Başkanı Fatoş Pınar Türker’e Düzce Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyarette bulundu. Ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Cezaevi girişinde partililer karşıladı

Özgür Özel, bugün Düzce’nin Çilimli ilçesinde bulunan Düzce Ceza İnfaz Kurumu’na geldi. Cezaevi girişinde CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı ve partinin avukatları tarafından karşılanan Özel, Türker ile görüşmek üzere cezaevine geçti.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, Özel’in Türker’e moral verdiği ve süreci yakından takip ettiklerini ilettiği öğrenildi.

Ziyaret sonrası kısa görüşme

Ziyaretin ardından cezaevi çıkışında CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı ile kısa süre sohbet eden Özel, partililere teşekkür etti.