Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile aralarındaki polemiğe dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Sarıkamış'ta şehit düşen rahmetli dedemizin bir asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik kollarımız da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı, köşeye her sıkıştığında ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya da saçmalıyor.

Yine aynısını yapmış, haddini de aşarak Sarıkamış’ta şehit düşen rahmetli dedemizin bir asır önce nerede olduğunu sormuş.

Gençlik Kollarımız da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş.

İstanbul halkının kaynaklarını yağmalayan suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için daha fazla nefes harcamayı israf görüyor, Allah’tan kendisine akıl ve izan vermesini niyaz ediyorum."