CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak ziyaretinde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” iddialarıyla soruşturma izni vermesine yönelik soruya yanıt veren Özel, kararın siyasi olduğunu savundu.

“HAZIMSIZLIK VE SEÇİM KORKUSUNUN SONUCU”

Özgür Özel, partisinin Zonguldak Belediye Başkanlığı’nı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, CHP’nin yerel seçimlerde elde ettiği başarıya dikkat çekerek iktidarın bu tabloyu hazmedemediğini söyledi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“14 büyükşehir ve 21 il belediyesini kazandığımız, Türkiye’nin yüzde 65’ine hizmet ettiğimiz bir dönemdeyiz. Bu başarı, iktidarda hazımsızlık yarattı. Ülkeyi yöneten ve bir sonraki seçimi kaybedeceğinden endişe eden birinin hedef göstermesiyle bu süreç başladı.”

“19 MART’TA BAŞLAYAN SÜRECİN DEVAMI”

Özel, Mansur Yavaş’a yönelik soruşturma iznini “sivil darbe girişimi” olarak nitelendirerek sert bir değerlendirme yaptı.

“Bu, 19 Mart’ta başlayan sivil darbe sürecinden farklı değil. Geleceğin iktidarına ve geleceğin Cumhurbaşkanına yapılan bir süreçle karşı karşıyayız.”

CHP Genel Başkanı, sürecin yalnızca Yavaş’a değil, CHP’nin yükselişine karşı bir hamle olduğunu savundu.