Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gelecek haftalarda kurultayını gerçekleştirecek olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde başta parti meclisi olmak üzere Genel Başkan Özgür Özel’in başta Parti Meclisi olmak üzere YDK’da ve MYK’da kapsamlı değişiklikler yapacağı öğrenildi.

Özgür Özel A takımını değiştiriyor

“Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla gerçekleşecek olan 39. olağan kurultayda CHP lideri Özgür Özel’in A takımı olarak bilinen Merkez Yönetim Kurulu’nda önemli değişiklikler yapacağı ve özellikle kamuoyunda ‘gölge bakanlık’ kavramı olarak bilinen unvanların kaldırılabileceği öne sürüldü.

Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mevcut Parti Meclisi yapılanmasından memnun olmadığı yönündeki değerlendirmeler ağırlık kazanıyor. Özel’in, yaklaşan kurultay sonrasında 60 kişilik kapsamlı bir revizyon planladığı ve bu adımla parti yönetiminde yeni bir kadro oluşturmayı amaçladığı belirtiliyor.

Genç ve yıpranmamış isimler ön planda

Partiye yakın kaynaklardan edinilen kulis bilgilerine göre Özel’in özellikle parti içinde yıpranmamış, genç ve etkin isimlere daha fazla yer vererek CHP’nin vitrinini tazelemek istediği ifade ediliyor. Bu kapsamda, parti içinde mevcut dengeleri değiştirebilecek nitelikte bir yapılanmanın gündeme gelebileceği iddia edildi.

Yücel ve Bakan ikilisine ne olacak?

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özel’in özellikle İzmir üzerinde değişiklik yapabileceği partiye yakın kaynaklardan öğrenilirken, son dönemde isimleri sıkça parti içi tartışmalarla gündeme gelen Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ve Deniz Yücel’i MYK’da görmek istemediği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da girişimleriyle İzmir’de yeni isimlerin MYK’da yer alabileceği öğrenildi.