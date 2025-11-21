Son Mühür- ORC Araştırma, 16–19 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya’da 7.920 kişiyle gerçekleştirdiği siyasi eğilim araştırmasının sonuçlarını paylaştı. “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar, büyükşehirlerdeki tabloyu net bir şekilde ortaya koydu.

İstanbul’da yarış başabaş

Araştırma sonuçlarına göre İstanbul’da CHP, AK Parti ile kıyasıya bir mücadele içinde. Katılımcıların yüzde 34,5’i CHP derken, AK Parti yüzde 32,8 oy aldı. DEM Parti %7,7, İYİ Parti %5,5, MHP %5,3 ve Zafer Partisi %3,7 seviyelerinde yer aldı. Şehirdeki rekabetin başa baş sürdüğü görülüyor.

Ankara’da CHP hafif önde

Başkentte de CHP, AK Parti’nin önünde görünüyor. Ankete katılanların %33,8’i CHP derken, AK Parti %31,7 oy aldı. MHP %8,0 ve İYİ Parti %6,8 oranında destek buldu. Ankara’daki tablo, CHP’nin küçük bir farkla liderliğini koruduğunu gösteriyor.

İzmir’de CHP farkı açtı

İzmir’de ise CHP geleneksel üstünlüğünü sürdürdü. Parti, katılımcıların %43,5’inin desteğini alırken, AK Parti %25,8, İYİ Parti %7,8 düzeyinde oy topladı.

Bursa’da iktidar tablosu değişti

Bursa’da ise tablo tamamen değişti. AK Parti, %34,8 oy oranıyla şehrin birinci partisi konumuna yükseldi. CHP %30,5, MHP %7,4 oranında destek aldı. Sonuçlar, Bursa’da AK Parti’nin yeniden liderliği ele aldığını ortaya koyuyor.

Konya’da AK Parti net üstünlük sağladı

Konya’da ise AK Parti’nin üstünlüğü belirgin. Katılımcıların %45’i AK Parti derken, MHP %13,1, CHP ise %12,7 oranında destek gördü. Kentte AK Parti’nin açık ara birinci parti olduğu kaydedildi.