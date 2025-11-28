Son Mühür- Özgür Özel, Ankara Arena’da toplanan 39. Olağan Kurultay’ın açılışında, çalışmanın ilk gününde siyasi polemiklere girmeyeceğini, yalnızca program ve tüzük tartışmalarına odaklanacağını söyledi. Delegelere hitaben yaptığı konuşmada, iki günlük seçimli kurultaylardan farklı olarak bu kez programın ayrıntılı biçimde ele alınacağını belirtti.

Özel, bugün delegelerle ilk bölümün tamamlanacağını, yarın ise seçim gündemine geçileceğini ifade etti.

“Değişim kurultayında verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz”

Özel, iki yıl önceki değişim kurultayında tüzük ve programı yenileme sözü verdiklerini hatırlatarak sürecin nasıl yürütüldüğünü anlattı. 4–9 Eylül'ün artık “Kuruluş Haftası” olarak resmileştiğini belirten Özel, geçtiğimiz yıl bu haftanın tüzük hazırlıklarının odak noktası olduğunu söyledi:

“81 il başkanımızın sahiplenmesiyle, örgütün taleplerini, yeni dönemin gerekliliklerini ve parti içi demokrasi hedeflerimizi bir araya getiren tüzük çalışmasını neredeyse oy birliğiyle bu salonda kabul ettik.”

81 il ve 923 ilçede görüşmeler

Özel, parti programının da aynı katılımcı yöntemle oluşturulduğunu belirterek, il ve ilçe danışma kurullarında yürütülen geniş kapsamlı tartışmaları hatırlattı. Meslek örgütleri, STK’lar, sendikalar ve kanaat önderleriyle yapılan görüşmelerin raporlara dönüştürülerek Genel Merkez’e iletildiğini aktardı.

“Program ne bir günde yazılabilir ne de birkaç kişinin masasından çıkabilir. İlçe ilçe, il il tartışarak tüm kesimlerden görüş aldık. Dünyadaki sosyal demokrat örnekleri inceleyen komisyonlarımız da bu sürece eşlik etti.” dedi.

“19 Mart sivil darbesine rağmen çalışmayı sürdürdük”

Özel, konuşmasının önemli bölümünü 19 Mart’ta yaşanan ve “sivil darbe” ile “yargı darbesi” olarak nitelendirdiği sürece ayırdı. Bu dönemde partiye yönelik baskılara rağmen hem siyasetin hem de program hazırlıklarının kesintiye uğramadığını vurguladı:

“Bir yandan direndik, bir yandan geleceğe hazırlanan bir programı büyük emekle sürdürdük. Genel Merkez’de görevde olan arkadaşlarımız zaman zaman perdeyi aralayıp olası müdahaleyi kontrol ederken aynı anda sosyal demokrat programları tartışıyordu.”

Özel, yaşanan bu süreçte hem özgürlüklerinden mahrum bırakılan partililere hem de örgütün direncine atıf yaptı.

“Kurtulmanın yolu iktidar olmaktan geçiyor”

Özel, hazırlanan programın yalnızca bir belge olmadığını, CHP’nin iktidar yürüyüşünün rehberi niteliğinde olduğunu vurguladı. Temel amacın Türkiye’nin sorunlarına çözüm üreten bir hükümet programı sunmak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Esas mesele iktidar olmak. Bu ülkenin sorunlarından kurtulmasının yolu budur. 100 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi bir kez daha ayağa kaldıracak güçtedir.”

Kadınların hazırladığı 81 il patchwork çalışması salonda

Konuşmasının bir bölümünde salona yerleştirilen “40 yama (patchwork)” çalışmasına dikkat çeken Özel, 81 ilin kadın örgütlerinin emek verdiği bu eserle ilgili süreci anlattı. Saraçhane direnişi sırasında binaya asılan çalışmanın kurultay salonunda yer almasının sembolik önem taşıdığını söyledi:

“Her bir ilde kadınlar ilmek ilmek ördü. Bu emeği büyüten tüm kadınları alkışlıyorum.”

Kurultayda tartışılacak başlıklar: Ekonomi, demokrasi, sosyal adalet

Özel’in konuşmasında yer verdiği program başlıkları şöyle sıralandı:

Seçim barajı ve hazine yardımı adaletsizliği

Siyasetin finansmanı ve siyasi etik yasası

Temel yurttaşlık geliri

Vergi adaleti ve gelir dağılımı

Atanamayan öğretmenler, nitelikli eğitim, okul eşitsizliği

Emeklilerin yaşam koşulları ve adil ücret

Sendikal haklar, grevli-toplu sözleşmeli örgütlenme

Kreş hakkı ve ücretsiz barınma

Asgari ücretin yapısal sorunları

Yeşil, dijital ve mor istihdam

Çiftçi politikaları, kırsalda yaşlanma ve üretim krizi

Deprem, afet yönetimi, yangınlar, seller

Türkiye’nin dış politikasında laiklik eksenli yeni yaklaşım

AB tam üyelik hedefi ve vizesiz seyahat

Güvenlik, mavi vatan, enerji kaynakları, nadir toprak elementleri

Özel, bu tartışmaların programı bir hükümet programına dönüştürme amacı taşıdığını vurguladı.

“Üyelerimizle birlikte ev ev çalışacağız”

Hazırlanacak programın yalnızca salonda kalmayacağını söyleyen Özel, 2 milyon üye ile tüm Türkiye’de kapı kapı çalışma yürütüleceğini belirtti:

“Ev kadınlarına ulaşacağız. Çocuğunun geleceği için devletin sağlayacağı kreşi, okul yemeğini, hakkını birlikte konuşacağız.”

“İmza baskısı resmen kaldırıldı”

Özel, yarın yapılacak genel başkanlık seçiminde uygulanacak kuralları ayrıntılı şekilde anlattı. Tüzük değişikliğiyle imza toplama zorunluluğunun daraltıcı etkisinin kaldırıldığını söyleyerek şunları ifade etti:

“Mevcut genel başkan zaten adaydır. Diğer adaylara imza verilmesi tamamen serbesttir. Yüzde 5 imzayı toplayabilen herkes aday olabilir. İmza baskısı dönemi bitmiştir.”

Bu düzenlemenin Karayalçın, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayıyla gerçekleştiğini hatırlattı.

Kurultay takvimi: Program, tüzük, faaliyet raporu, seçimler

Özel, üç günlük kurultayın işleyişini şöyle özetledi:

Bugün: Program tartışılacak ve oylanacak

Ardından: Tüzük değişiklikleri madde madde görüşülecek

Yarın: Faaliyet raporu ve mali rapor genel kurulda okunacak

Aynı gün: Genel başkanlık seçimi yapılacak

Son gün: Çarşaf listeyle Parti Meclisi seçimleri gerçekleştirilecek

Ayşe Ünlüce divan başkanı seçildi

Konuşmasının sonunda Özel, kurultayı yönetecek divanın belirlenmesi için verilen önergeyi oylamaya sundu. Önerge doğrultusunda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce divan başkanlığına seçildi. Oylama oy birliğiyle kabul edildi.

“Bugün sözü, yarın iradeyi yükseltme günü”

Özel, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bugün sözü yükseltme günüdür. Yarın Türkiye’nin dört bir yanından gelenlerle iktidar yürüyüşümüzün coşkusu burada yükselecek.”