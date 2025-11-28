İstanbul Avcılar’da düzenlenen bir hayır panayırında dağıtılan tavuklu pilavı tüketen 8 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay dün sabah saatlerinde Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi.
Aynı aileden 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü
Edinilen bilgilere göre, panayırda ikram edilen tavuklu pilavı yiyen 4’ü aynı aileden 8 kişi kısa süre sonra fenalaştı. Durumu ağırlaşan 4 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.
Diğer 4 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu
Rahatsızlanan diğer 4 kişi ise kendi imkanlarıyla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındı. İlk kontrollerde vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri inceleme başlattı
Olayın ardından polis ekipleri panayır alanında inceleme başlattı. Tavuklu pilavın hazırlandığı alan ve kullanılan ürünlerden numune alındığı, kesin sonucun laboratuvar incelemeleriyle belirleneceği ifade edildi.