Son Mühür- Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğundaki destek oranları Metropoll'ün son araştırmasıyla mercek altına alındı. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun görevde olduğu Ekim 2023'le Özgür Özel liderliğindeki Haziran 2025 tarihleri arasındaki değişimi tüm partiler açısından gözler önüne seren çalışmada, tablo Kılıçdaroğlu açısından sıkıntılı bir duruma işaret ediyor.

Özgür Özel lehine fark açılıyor...



Özgür Özel'in liderliğinde yüzde 44 olan CHP liderliği konusunda Kılıçdaroğlu'nun onay oranının yüzde 25.8'de kaldığı görülüyor.

Partilerin kendi seçmenleri açısından yapılan değerlendirme de Özgür Özel'in lehine bir sonuca tanıklık ediyor.

CHP'li seçmende Ekim 2023'de 27.9 olan Kılıçdaroğlu'na destek Haziran 2025'de yüzde 12.5'e düşüyor.

Aynı dönemlerde Özgür Özel'in destek oranı yüzde 58.5'ten Haziran 2025'de büyük sıçramayla yüzde 79.4'e çıkması dikkati çekiyor.

İYİ Parti Özel, MHP Kılıçdaroğlu...



CHP dışında Özgür Özel'e en yüksek desteğin yüzde 78.8'le İYİ Parti'den geldiği görülürken, Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasını isteyen parti olarak yüzde 51.6'yla MHP seçmeni olduğu görülüyor.