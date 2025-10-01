Son Mühür - Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Liverpool’u 1-0 yenerek tarihi bir başarı elde etti. Bu galibiyet, sadece sarı-kırmızılılar için değil, aynı zamanda Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasına da önemli bir katkı sağladı. Avrupa kupalarında Türkiye’yi Galatasaray (Şampiyonlar Ligi), Fenerbahçe (Avrupa Ligi) ve Samsunspor (Konferans Ligi) temsil ediyor. Her kazanılan maç, ülke puanlarına eklenerek Türkiye’nin sıralamasını doğrudan etkiliyor. Galatasaray’ın Liverpool karşısındaki kritik zaferiyle birlikte Türkiye, 44.000 puana ulaşarak 9. sıradaki yerini korudu. Türkiye’nin hemen önünde Belçika, arkasında ise Çekya yer alıyor.

Güncel UEFA ülke puanı sıralaması

İngiltere – 96.561 İtalya – 85.946 İspanya – 80.081 Almanya – 76.404 Fransa – 69.108 Hollanda – 61.867 Portekiz – 58.667 Belçika – 56.150 Türkiye – 44.000 Çekya – 40.700