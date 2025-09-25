Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TELE1’e verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump’ın diplomatik yaklaşımını eleştirdi. Özel, “Trump’ın ayarı yok. Erdoğan’ın ise Trump’a karşı göstereceği tavrı ortaya koyacak gücü yok” ifadelerini kullandı.

Görüşmeler basına açık olmalı

Özel, birçok liderin basına açık görüşmeler yaptığını belirterek, Erdoğan’ın Trump ile ilişkisine ilişkin şunları söyledi: “Trump, savaşı bitireceğini söylemişti ama başaramadı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililer, ‘5 dakika görüşmek için yalvarıyorlar, yarın Erdoğan da görüşecek’ dedi. Bu Türkiye’ye büyük bir saygısızlık.”

Hakan Fidan ve Ömer Çelik’e eleştiri

CHP lideri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın konuya yanıt vermesi gerektiğini vurguladı. “İmkan olsa bir TikTok videosu çekip poz verir, altta da Kurtlar Vadisi yayını ekler. Hakan Fidan’dan hala ses yok. Ömer Çelik ise durumu eleştiren siyasileri hedef alıyor” dedi.

Netanyahu eleştirisi ve ABD ziyareti

Özel, Erdoğan’a yönelik çağrısını da hatırlatarak, “Netanyahu’ya nasıl ‘kahraman’ diyorsun? Filistinlileri Gazze’den sürüp kumarhane açacaksın, ABD dönüşü protokole gelip tebrik mi edeceğim?” ifadelerini kullandı. Özel, görüşmenin basına kapalı yapılacak olmasının ise planlarını suya düşürdüğünü sözlerine ekledi.